Combustíveis tem leve alta nesta semana, diz pesquisa da ANP

Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (14) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) mostrou que o preço médio da gasolina comum registrou leve alta nesta semana.

O litro da gasolina saiu por R$ 5,51 na semana, um aumento de 0,2% em relação aos R$ 5,50 registrados na semana anterior.

Já o etanol hidratado ficou em média R$ 3,90 durante a semana, uma alta de 0,5% em relação aos R$ 3,88 registrados pela ANP na semana anterior, o primeiro avanço após quatro quedas seguidas.

