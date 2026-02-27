Menu
Menu Busca sexta, 27 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Economia

Comprovantes para Imposto de Renda devem ser enviados até esta sexta

Informes de rendimentos são necessários para preencher declaração

27 fevereiro 2026 - 12h11Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Receita Federal Receita Federal   (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

As empresas e instituições financeiras têm até esta sexta-feira (27) para enviar aos contribuintes os comprovantes de rendimentos referentes ao ano passado. Os informes são usados para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda (IR) Pessoa Física 2026 (ano-base 2025), cujo prazo de entrega está previsto para começar em 16 de março.

Em relação aos comprovantes de rendimentos, os dados não precisam ser enviados pelos Correios. As empresas e as instituições financeiras podem mandar os dados por e-mail, divulgar links para serem baixados na internet ou fazer a divulgação em aplicativos para dispositivos móveis. No caso dos servidores públicos federais, o informe de rendimentos pode ser obtido no site https://sougov.sigepe.gov.br/sougov/ ou no aplicativo SouGov.br .

Os documentos de rendimento servem para a Receita Federal cruzar informações e verificar se o contribuinte preencheu dados errados ou sonegou imposto. Os comprovantes fornecidos pelos empregadores devem conter os valores recebidos pelos contribuintes no ano anterior, assim como detalhar os valores descontados para a Previdência Social e o Imposto de Renda recolhido na fonte. Contribuições para a Previdência Complementar da empresa e aportes para o plano de saúde coletivo devem ser informados, caso existam.

Comprovantes na internet

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem pegar os comprovantes na internet. O documento está disponível na página Meu INSS ou no aplicativo de mesmo nome disponível para os sistemas Android e iOS. O segurado deve digitar a mesma senha para consultar os demais extratos. Caso não tenha senha, basta seguir os passos informados pelo site.

Planos de saúde individuais e fundos de pensão também são obrigados a fornecer os comprovantes, cujos dados serão usados para o contribuinte deduzir os valores cobrados no Imposto de Renda. Os bancos e corretoras devem informar os valores de todas as contas correntes e de todos os investimentos. Caso o contribuinte tenha conta em mais de uma instituição, deve obter os comprovantes de todas elas.

Novo prazo

Desde 2023, o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda mudou. O documento poderá ser enviado de 15 de março a 31 de maio, ou nos dias úteis mais próximos a essas datas. De acordo com a Receita, a mudança foi necessária para que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida do Imposto de Renda no primeiro dia de entrega.

Segundo a Receita Federal, como a maioria das informações oferecidas na declaração pré-preenchida só chega à Receita Federal no fim de fevereiro, o Fisco precisa de um prazo para consolidar os dados. Por causa disso, o formulário pré-preenchido, que proporciona mais comodidade e diminui a chance de erros pelo contribuinte, só é fornecido na metade de março.

Atraso e erros

Caso o contribuinte não receba os informes no prazo, deve procurar o setor de recursos humanos da empresa ou o gerente da instituição financeira. Se o atraso persistir, a Receita Federal pode ser acionada. Em caso de erros ou de divergência de dados, é necessário pedir um novo documento corrigido.

Se não receber os dados certos antes do fim de maio, dia final de entrega da declaração, o contribuinte não precisa perder o prazo e ser multado. É possível enviar uma versão preliminar da declaração e depois fazer uma declaração retificadora.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cédulas de dinheiro
Economia
Renda domiciliar per capita chega a R$ 2.316 em 2025, diz IBGE
Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia
Confiança do empresário do comércio cresce pelo quarto mês consecutivo
Imagem de dinheiro
Economia
Receita paga lote da malha fina do Imposto de Renda de fevereiro
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 0 nesta sexta
Imóveis em cidade do Brasil
Economia
Inflação do aluguel cai 0,73% em fevereiro
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia
Inflação mais estável pode favorecer varejo em 2026
Presidente da Fiems, Sérgio Longen
Economia
Empresários defendem convergência para fortalecer economia de MS
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Vitinho Park é uma das atrações disponíveis
Cultura
Vitinho Park se despede com ingressos a R$ 35 e cinema traz clássicos infantis no Bosque
Receita Federal
Economia
Empregadores têm até sábado para entregar informe de rendimento

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Polícia Militar atendeu o local da ocorrência
Polícia
Sargento da Aeronáutica atira em homem ao ser acusado de conversar com mulher casada em MS