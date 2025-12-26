Menu
Economia

Governo amplia apoio ao escoamento de trigo e arroz e reforça abastecimento nacional

Medidas da Conab garantem renda ao produtor e ajudam a estabilizar preços

26 dezembro 2025 - 13h50Sarah Chaves
Foto: Wenderson Araujo/CNAFoto: Wenderson Araujo/CNA  

Com impacto direto no abastecimento nacional e na estabilidade dos preços dos alimentos, o governo federal avançou em novas operações de apoio ao escoamento de trigo e arroz, reforçando a segurança alimentar do país e a renda dos produtores rurais. Em leilões realizados nesta quarta-feira (24), a Companhia Nacional de Abastecimento negociou incentivo para o escoamento de 64,7 mil toneladas de trigo e 16,88 mil toneladas de arroz, por meio dos mecanismos de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e Prêmio para Escoamento de Produto (PEP).

No caso do trigo, o volume negociado correspondeu a 100% da oferta, garantindo apoio total a 235,38 mil toneladas do cereal somadas às operações anteriores. O resultado superou a previsão inicial graças ao deságio obtido nos leilões, ampliando o alcance da política pública sem aumento de custos.

Para o arroz, a maior parte do prêmio foi direcionada diretamente aos agricultores, fortalecendo a produção e a circulação do grão no mercado interno. Com as operações já realizadas, o incentivo ao escoamento do arroz chega a 213,15 mil toneladas, contribuindo para o equilíbrio entre oferta e demanda em todo o país.

Nos próximos dias, a Conab fará a análise cadastral dos participantes e a formalização das operações. A comprovação da comercialização do arroz deverá ocorrer até 29 de janeiro de 2026, e a do escoamento até 29 de maio de 2026, com o pagamento do prêmio após a validação da documentação.

As ações foram autorizadas por portarias interministeriais assinadas pelos ministérios da Fazenda, Planejamento e Orçamento, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Ministério da Agricultura e Pecuária, que destinaram até R$ 167 milhões para as operações.

 

