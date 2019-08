Consumo de bens industriais tem queda de 0,5% em junho

O consumo de bens industriais no Brasil teve retração de 0,5% em junho, na comparação com o mês imediatamente anterior, conforme divulgado nesta terça-feira (13) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Aparente de Bens Industriais do Ipea mede a demanda por produtos da indústria brasileira e por bens industriais importados.

A demanda por bens industriais produzidos no país registrou alta de 0,2% no mês de junho, enquanto o consumo de importados caiu 1,6%. Com o resultado de junho, o segundo trimestre (abril, maio e junho) teve alta de 0,7% em relação ao primeiro trimestre, mas caiu 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

A pesquisa também distingue as categorias econômicas dos bens industriais e aponta que houve alta de 0,5% na demanda por bens de capital em relação a maio. Já os bens de consumo duráveis tiveram queda de 4,6%.

Dos 22 segmentos da indústria, foi registrada alta de demanda em oito, com destaque para produtos de metal e farmoquímicos.

Deixe seu Comentário

Leia Também