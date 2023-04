Conta de energia elétrica ficará 9,58 % mais cara nas residências em MS

A partir do próximo sábado, 8 de abril, a conta de energia elétrica ficará 9,58% mais cara nas residências em Mato Grosso do Sul. Para os consumidores industriais (alta tensão), o acréscimo foi de 6,28% no valor. Os reajustes foram definidos pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), ao aprovar solicitação de revisão da Energisa.

Os principais fatores apresentados para a alta do novo índice médio foi a parcela A, com aumento de 3,77%, sendo encargos setoriais (1,05%); custos de transmissão (1,76%); custos de aquisição de energia (0,95%). Na parcela B, a distribuição teve impacto de 0,83%; os componentes financeiros, 1,32%; e retirada dos financeiros anteriores, 3,36%.

Com o aumento, o valor médio do kWh (Quilowatt-hora) será de R$ 0,8764, sendo o décimo lugar no ranking nacional de tarifa mais cara do País. O lucro da Energisa em 2022 chegou a R$ 556,8 milhões.

Em todo o Brasil, o cálculo do reajuste das tarifas de energia elétrica segue regras estabelecidas em contratos de concessão, que valem para todas as concessionárias de acordo com a Aneel. Pela norma, o valor da tarifa poderá ser reajustado anualmente – o chamado Reajuste Tarifário Anual, e a cada cinco anos, no processo de Revisão Tarifária Periódica.

Desconto na conta de energia

A Energisa oferece para os consumidores condições especiais para facilitar o pagamento da fatura de energia. Um dos exemplos é a negociação de contas em atraso em até 24 vezes, inclusive por meio de cartão de crédito, que pode ser feito pelos canais de atendimento: WhatsApp da Gisa, aplicativo Energisa On e site energisa.com.br. No caso de clientes que não possuem faturas em atraso, existe a opção do parcelamento por meio da fintech Voltz.

Além disso, a concessionária tem intensificado comunicados para atingir os consumidores que têm o direito de receber o desconto da Tarifa Social - programa do governo federal que pode dar desconto de até 65% na fatura de energia. Em Mato Grosso do Sul, são mais de 221 mil famílias que recebem o benefício.

