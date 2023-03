Conta de luz nÃ£o terÃ¡ tarifa extra em abril

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu, nesta sexta-feira (31), que irá manter a taxa tarifária verde para o mês de abril, ou seja, o consumidor não terá nenhuma cobrança de taxa extra na conta de luz do próximo mês.

Com a decisão, o Brasil estará há um ano com a bandeira tarifária atual, já que em abril do ano passado, quando a bandeira tarifária de escassez hídrica foi suspensa.

A previsão da Aneel é que a bandeira verde seja mantida durante todo o ano de 2023, já que a projeção para este ano é que o período úmido do ano se encerre com as hidroelétricas apresentando alto nível de armazenamento, com números ficando acima de 90%.

“A oferta abundante de recursos de origem hidráulica tem proporcionado condições favoráveis para a produção de energia no país”, afirmou a Aneel em nota.

