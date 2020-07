Crédito emergencial para empresas será anunciado nesta quarta

A Fiems, o Sebrae/MS, a Faems, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciam, nesta quarta-feira (1º), às 16h30, novas linhas de crédito emergenciais para enfrentamento à Covid-19 voltadas para três mil micro e pequenas empresas de Mato Grosso do Sul.

O anúncio das novas linhas de crédito emergenciais será feito pelo presidente da Fiems e do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS, Sérgio Longen, pelo presidente da Faems, Alfredo Zamlutti, pelo superintendente do Banco do Brasil no Estado, Sandro Grando, e pelo superintendente-regional da Caixa, Moacyr do Espirito. O pacote é referente às linhas do BB FCO - Capital de Giro Emergencial e Pronampe, do Banco do Brasil, e do Giro Caixa Pronampe, da Caixa Econômica Federal.

O evento ainda contará com a presença do diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, do secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e do secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verrcuk.

O JD1 Notícias disponibilizará link ao vivo para que você, leitor, possa acompanhar o anúncio em tempo real.

