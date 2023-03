Crescimento de empregos em MS "reflete trabalho" do governo, aponta Riedel

O crescimento de empregos em Mato Grosso do Sul, é reflexo do trabalho do governo do Estado, para gerar oportunidades e investimentos, foi o que afirmou o governador Eduardo Riedel, ao comemorar os 5.688 postos preenchidos em fevereiro, com carteira assinada.

"São números que refletem todo um trabalho para atrair investimentos. Preparamos Mato Grosso do Sul para receber empreendimentos que gerem valor aos nossos produtos, que criem empregos, renda e novas oportunidades", disse.

Dos setores com mais contratações, quem mais disponibilizou vagas foi a Agropecuária e a Construção. No acumulado dos últimos 12 meses, o Estado apresentou uma criação de 39.857 empregos formais. Entre os municípios, Ribas do Rio Pardo é quem mais ofereceu ocupações.

Os líderes de geração de postos são Serviços (1.839 a mais), Agropecuária (1.653 a mais) e Construção (1.567 a mais). Os setores de Comércio e de Serviços vêm apresentando, no acumulado dos últimos 12 meses, um saldo de 7.935 e 13.631 vagas de trabalho, respectivamente.

Titular da Semadesc, Jaime Verruck também analisou os números e fez ponderações. "Isso é muito importante quando olhamos a atividade. A Construção Civil vem, já, há alguns meses, mostrando sua pujança e capacidade de resposta. Isso decorre dos investimentos que estão ocorrendo no Estado, principalmente industriais, e também residenciais, da área de apartamentos".

O secretário acredita que, a partir do segundo semestre, quando for retomado pelo Governo Federal o Programa Minha Casa, Minha Vida, o setor da Construção Civil deve ter um novo impulso, principalmente nos pequenos municípios.

