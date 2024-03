Devedores tem atÃ© o prÃ³ximo domingo para participarem do Desenrola Brasil

O programa do Governo Federal, Desenrola Brasil, funcionará até o próximo domingo (31) para renegociação de dívidas.

Nesta última semana, somente devedores inseridos na faixa 1 do programa podem renegociar. Essa faixa contempla quem tem renda mensal de até dois salários mínimos ou está inscrito no CadÚnico.

Para ser elegível ao programa, o valor original da dívida – seja ela bancária, ou contas em atraso de energia, água e comércio - não pode ultrapassar R$ 20 mil, e deve ter sido negativada entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022.

No caso do parcelamento, é importante conferir todas as opções de renegociação, o que é possível fazer na plataforma do Desenrola Brasil.

Segundo dados do Ministério da Fazenda, o programa já beneficiou mais de 12,2 milhões de pessoas, negociando cerca de R$ 37,5 bilhões em dívidas.

Para acessar a plataforma do Desenrola Brasil é necessário ter uma conta no gov.br. Também é possível acessar as ofertas pelos canais parceiros do governo federal, como o Serasa e as agências dos Correios, que atenderão esse tipo de demanda até até o dia 28 de março.

