Dia das mães 2024: Gastos devem ficar 7% abaixo da média do ano anterior

Com um gasto médio estimado em R$ 211 para as comemorações do Dia das Mães em 2024, a data deve deve movimentar R$ 478,82 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul, montante 7% menor que o valor arrecadado em 2023, de acordo com o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) e o Sebrae MS.

"Já o percentual de pessoas que irão comprar presentes ficou um pouco maior e isso é positivo", explica a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira. A pesquisa apontou que 71,16% dos entrevistados pretendem presentear e 78,28% farão comemorações. O valor médio do presente será de R$ 211,79 gerando um montante de R$ 224 milhões e das comemorações o valor médio será de R$ 219,22.

Em relação ao local da compra, a maioria irá procurar um presente no centro da cidade, enquanto outra parcela deve comprar nos bairros, sendo que o método online foi o terceiro mais escolhido.

Entre os presentes, a preferência é para roupas (29%), perfumes e cosméticos (26%) e calçados (18%). As compras presenciais em lojas físicas serão a opção da maioria (87,26%) e a escolha da mãe (39,97%) e a qualidade do produto (39,91%) serão decisivos para a decisão da compra.

Dados da pesquisa revelam ainda que a data deve proporcionar um movimento importante em supermercados, considerando que 80,85% dos entrevistados que irão comemorar informaram que vão comprar ingredientes para o preparo da refeição em casa, celebrando em família.

A pesquisa com intervalo de confiança é de 95%, ouviu 1994 pessoas entre os dias 02 a 08 de abril nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário e Três Lagoas. A margem de erro da pesquisa é de 5% a 6%.

