Diesel fica R$ 0,22 mais caro para as distribuidoras após reajuste da Petrobras

A Petrobras anunciou um reajuste de R$ 0,22 por litro no preço do diesel A, que começa a valer a partir deste sábado (1º), quando o combustível passará a custar para as distribuidoras, em média, R$ 3,72.

Com o reajuste, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor final ficará em R$ 3,20 por litro, um aumento de R$ 0,19 em relação ao cobrado, já que o combustível repassado às distribuidoras deve ser misturado, obrigatoriamente, com 14% de biodiesel, se tornando o diesel B.

Esse é o primeiro aumento de preços anunciado pela Petrobras desde outubro de 2023, e o último reajuste desde dezembro do mesmo ano, quando a estatal reduziu os preços cobrados pelo combustível.

Segundo o mais recente levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o diesel B está sendo vendido nas bombas, em média, a R$ 6,17, e caso haja repasse integram do reajuste para o consumidor, o preço deve ficar em R$ 6,36.

