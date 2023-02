Diesel recua 1,51% na região Centro-Oeste em fevereiro, aponta índice

O Índice de Preços Ticket Log (IPTL), aponta que no fechamento da primeira quinzena de fevereiro, a região Centro-Oeste registrou o menor preço médio do etanol no país, a R$ 3,94, após recuo de 1,99% em comparação com janeiro, quando o combustível foi encontrado em alta na região.



Já a gasolina fechou com média de R$ 5,25, após aumento de 0,04%. O litro do diesel comum foi encontrado a R$ 6,61 na região, com recuo de 1,51%, enquanto o tipo S-10 foi comercializado a R$ 6,71, após baixa de 1,61% ante o mês anterior.



“Entre os destaques nacionais, o Mato Grosso apresentou o menor preço médio do País para o etanol, a R$ 3,73. Já o Distrito Federal registrou a maior redução, de 3,04%, para a gasolina. De acordo com o IPTL, a gasolina foi registrada como a opção mais econômica para os motoristas do Distrito Federal, de Goiás e do Mato Grosso do Sul.



Já para o Mato Grosso, o etanol foi considerado o mais vantajoso.



O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.

