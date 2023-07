Dinheiro esquecido: R$ 7,12 bi ainda não foram sacados; confira se você tem direito

O Banco Central (BC) informou, nesta sexta-feira (7), que até o final de maio os brasileiros não sacaram cerca de R$ 7,12 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro. Até o momento, o Sistema de Valores a Receber (SVR) devolveu R$ 4,17 bilhões de um total de R$ 11,29 bilhões.

Até o fim de maio, um total de 14.511.476 correntistas haviam resgatado valores, sendo 13.975.515 pessoas físicas e 535.961 são pessoas jurídicas, número que representa somente 26,93% do total de 53.892.113 correntistas incluídos na lista do programa, que teve início em fevereiro de 2022.

Só foram liberados dados até maio, já que as estatísticas do SVR são divulgadas com dois meses de defasagem.

Apesar do alto número de correntistas que não sacaram os valores, maioria têm direito a pequenas quantias, com 62,84% dos beneficiários podendo receber valores que não passam dos R$ 10.

Somente 25,16% dos correntistas tem direito a valores de R$ 10,01 e R$ 100, enquanto 10,23% dos clientes tem direito a quantias superiores de R$ 100,01 e R$ 1 mil. Somente 1,78% tem direito a receber mais de R$ 1 mil.

Caso não tenha verificado se tem direito aos valores, qualquer pessoa pode estar checando por meio do site do SVR, do Banco Central.

