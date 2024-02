Dólar cai 0,31% no primeiro dia de fevereiro

Nesta quinta-feira (01), o dólar caiu 0,31%, cotados a R$ 4,9222, após uma queda de 0,16% ontem (31), valendo R$ 4,9373. A Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores, também operou em queda, caindo em 0,24%, aos 127.442 pontos.

Este cenário refletiu nas ações do Grupo Soma e da Arezzo que tinham altas de mais de 1% até o anúncio, feito no dia 31 de janeiro, da negociação para a fusão das bases acionárias das duas empresas.

A Petrobras, que é importante na composição do Ibovespa, subiu cerca de 4% acompanhando a valorização do Petróleo. Enquanto empresas domésticas, como a CVC, avançam com o cenário de juros mais baixos.

As decisões de juros anunciadas no Brasil e nos Estados Unidos repercutem entre os investidores, enquanto o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central do Brasil (BC), tentam reduzir a taxa Selic (taxa de juros média praticada nas operações com títulos públicos federais com prazo de até um dia útil) em 11,25% ao ano.

