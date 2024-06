Dólar fecha a R$ 5,36, maior patamar desde novembro de 2022

O dólar fechou em alta nesta terça-feira (11), revertendo uma queda registrada pela manhã, encerrando o dia a R$ 5,36, o maior patamar já registrado para a moeda norte-americana desde novembro de 2022.

As atenções neste pregão estiveram voltadas para o cenário de juros norte-americano, com investidores aguardando a decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, que está prevista para esta quarta-feira (12).

No Brasil, o ponto de destaque foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, que terminou o mês de maio com um aumento de 0,46%, acima das expectativas do mercado.

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira (B3), também encerrou o dia em alta, acumulando uma alta de 0,72% na semana. Apesar da alta, ele já acumula uma queda de 9,35% no ano.

