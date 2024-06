Dólar fecha em R$ 5,58 e encerra semestre com alta de 15,15%

O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (28) vendido a R$ 5,588, com alta de +1,46% (R$ 0,081) em relação ao registrado no dia anterior, o maior patamar da moeda desde 10 de janeiro de 2022, quando fechou o dia em R$ 5,67. Na máxima do dia, por volta das 15h45, o dólar chegou a R$ 5,59.

Com o resultado de hoje, o dólar encerra o primeiro semestre de 2024 com uma alta acumulada de 15,15%. Em junho, a moeda norte-americana registrou um aumento de 6,47%.

O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 123.911 pontos, com queda de 0,32%. Apesar disso, o indicador subiu 1,49% no mês, com a bolsa acumulando um recuo de 7,65% em 2024.

