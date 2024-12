Dólar fecha o dia a R$ 6,18 após ação do BC

O dólar fechou o último pregão do ano, nesta segunda-feira (30), cotado a R$ 6,17 após uma nova ação do Banco Central (BC), que realizou um leilão à vista de US$ 1,815 bilhão, para conter a alta da moeda norte-americana.

A ação do BC, que realizou o leilão com lote mínimo de US$ 1 milhão por proposta, resultou em uma queda de 0,22% da cotação no final do dia.

Também foi publicada nesta segunda-feira a última edição do ano do Relatório Focus do Banco Central, que apontou um aumento da projeção de analistas para a inflação e o dólar em 2025.

O boletim trouxe um aumento na previsão para o dólar no próximo ano, que subiu pela nona semana seguida, de R$ 5,90 para R$ 5,96.

A mediana para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 subiu pela décima primeira semana consecutiva, de 4,84% para 4,96%, se afastando do teto da meta, que é de 4,50%.

A projeção do Produto Interno Bruto (PIB) também teve uma leve queda, indo de 2,02% para 2,01%.

Na terça-feira (31/12), véspera de Ano-Novo, não haverá operações no mercado financeiro.

