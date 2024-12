Dólar fecha o dia em alta e é cotado a R$ 6,17

O dólar fechou o dia em alta nesta quinta-feira (26), registrando uma elevação de 0,38%, cotado a R$ 6,17, valor que apesar de alto, é um pouco menor que o registrado na máxima do dia, quando alcançou R$ 6,19.

Pela manhã, o Banco Central (BC) realizou um novo leilão de dólares, em mais uma tentativa de conter a alta da moeda norte-americana. Segundo o Departamento das Reservas Internacionais (DEPIN), do BC, os leilões alcançaram US$ 3 bilhões.

Com isso, desde o dia 12 de dezembro o BC já leiloou um total de US$ 26,7 bilhões na tentativa de frear o avanço da moeda.

Apesar da alta de hoje, o valor ainda é menor que o registrado na segunda-feira (23), quando a moeda norte-americana subiu 1,87%, sendo cotada a R$ 6,18.

