Dólar fecha o dia no menor valor desde novembro de 2024, a R$ 5,69

O dólar fechou em forte queda nesta sexta-feira (14), com uma desvalorização de 1,26% diante do real, sendo cotado a R$ 5,69, o menor patamar desde o início de novembro do ano passado.

Com isso, o dólar já acumula um recuo de 7,8% no ano em relação ao real.

A B3, a Bolsa brasileira, disparou, e às 17 horas, ela anotava alta de 2,64%, a 128.150 pontos. O Ibovespa, principal índice da B3, foi influenciado pela forte valorização das ações da Petrobras (3,27%) e da Vale (0,66%), que tem grande peso no indicador.

