Dólar fica abaixo dos R$ 5 pela primeira vez em dez meses

O dólar fechou o dia nesta quarta-feira (12) valendo, pela primeira vez em pouco mais de 10 meses, menos de R$ 5. Além disso, a bolsa disparou e bateu o maior nível desde o fim de fevereiro.

O dólar comercial operou em queda durante todo o dia e terminou vendido a R$ 4,942, com queda de R$ 0,065 (-1,31%).

Com a queda de hoje, a moeda norte-americana acumula queda de 2,51% em abril e recua 6,4% em 2023.

