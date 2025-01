Dólar inicia encerra segunda-feira a R$ 6,04

O dólar encerrou esta segunda-feira (20), que foi marcada pela posse de Donald Trump como o novo presidente dos Estados Unidos e pela primeira intervenção do Banco Central (BC) no mercado de câmbio após a posse de Gabriel Galípolo, cotado a R$ 6,041.

A moeda norte-americana encerrou o dia registrando uma queda de 0,4%, acompanhando movimento global que é motivado pela percepção que Trump não deve anunciar imediatamente novas tarifas comerciais contra países parceiros dos EUA.

Também afetou o preço da moeda diante o real a manobra do BC, a primeira intervenção desde que Gabriel Galípolo assumiu o comando da autoridade monetária, que realizou dois leilões de linha, quando há o compromisso de recompra do valor futuramente.

Com o resultado desta segunda-feira, a moeda já acumula uma queda de 2,24% em 2025.

