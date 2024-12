Dólar recua após comentários de Lula e intervenção do BC

O dólar à vista apresentou uma queda significativa nesta sexta-feira (20), fechando o dia com uma desvalorização de 0,87%, cotado a R$ 6,0710.

A queda foi impulsionada após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, ao lado do presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, reforçou a confiança nas medidas fiscais e monetárias do governo.

Embora tenha recuado, o dólar acumula uma alta de 0,69% na semana, mantendo-se sob vigilância devido às constantes intervenções do BC no mercado cambial.

O BC, para conter a volatilidade da moeda, vendeu US$ 7 bilhões nesta sexta-feira, sendo US$ 3 bilhões à vista e US$ 4 bilhões com compromisso de recompra. Com isso, o Banco já vendeu US$ 27,77 bilhões desde o início das intervenções para reduzir a desvalorização do real, que tem sido um desafio diante do cenário econômico turbulento.

Cenário internacional

Os dados econômicos dos Estados Unidos mostraram um aumento nos gastos dos consumidores em novembro, com um crescimento de 0,4%, sinalizando uma economia ainda robusta. Isso levou o Federal Reserve a revisar suas projeções de juros para 2025, indicando menos cortes nas taxas do que o esperado anteriormente.

A inflação também apresentou sinais de desaceleração, com o índice de preços PCE (Personal consumption expenditures price index) subindo 0,1% em novembro, após um aumento de 0,2% em outubro. No acumulado de 12 meses, a inflação avançou 2,4%.

O Federal Reserve continuará a monitorar a inflação para ajustar sua política monetária conforme necessário, com foco em sua meta de 2%.

Esse cenário econômico externo reflete uma economia americana mais resiliente, o que pode impactar diretamente os mercados globais, inclusive o câmbio brasileiro.

