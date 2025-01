Dólar tem leve queda e fecha o dia a R$ 6,10

O dólar encerrou esta terça-feira (7) com uma leve queda, a segunda consecutiva diante do real, com uma baixa de 0,13%, cotado a R$ 6,10. Na segunda-feira (6), a moeda norte-americana encerrou a R$ 6,11.

A moeda passou boa parte do dia em uma queda, chegando a valer R$ 6,05 em determinado momento do dia, mas se recuperou e fechou esta terça-feira quase que em estabilidade, em relação ao notado no dia anterior.

Essa baixa diante do real veio acompanhada de uma desvalorização do dólar no exterior, com o mercado ainda esperando os dados econômicos dos EUA e avaliando se as políticas de tarifas do presidente eleito Donald Trump estarão alinhadas com suas propostas eleitorais.

