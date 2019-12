Dólar tem queda ante real em última sessão de 2019

Priscilla Porangaba, com informações do Valor

Por volta de 11h desta segunda-feira, o dólar à vista cedia 0,30%, a 4,0381 reais na venda, depois de cair a 4,0263 reais, mínima desde 6 de novembro.

Às 12h35, a moeda chegou a R$ 4,0256. No exterior, o dólar cedia frente a outras divisas emergentes, como peso colombiano, baht tailandês e ringgit malaio.

De forma geral, os mercados chegam ao fim do ano com tom otimista, especialmente depois de Estados Unidos e China terem chegado a um consenso sobre alguns pontos de questões tarifárias.

Sinais de estabilização na economia chinesa, conforme indicativo por números recentes, também amparavam a busca por risco no mercado de moedas, sobretudo as de países exportadores de commodities, produtos com forte demanda chinesa.

No mercado local, a sessão é de baixo volume de negócios. O giro no dólar futuro da B3 mal chegava a 70 mil contratos, cerca de 34% abaixo da média para o horário neste mês de dezembro.

Deixe seu Comentário

Leia Também