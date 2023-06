É no dinheiro: Usuários do Nubank ficam sem o Pix nesta sexta-feira

O Nubank está passando por instabilidades nesta sexta-feira (23), e um dos serviços afetados pelos problemas foi o Pix do banco, que está fora do ar e sem previsão de retorno até o momento.

Ao tentar realizar um Pix, o usuário é informado que o serviço se encontra fora do ar, e é sugerido que ele faça uma Transferência Eletrônica Disponível (TED), tipo de movimentação que, ao contrário do Pix, não é instantânea.

No Twitter, o perfil oficial do banco informou aos usuários, que tomaram conta da rede social com reclamações da indisponibilidade, que está trabalhando no momento para resolver o problema.

Apesar disso, não foi informado quando a indisponibilidade será resolvida.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também