Ele voltou: Após noite de instabilidade, Pix é normalizado

Após o Pix apresentar instabilidade na noite desta sexta-feira (3), até mesmo chegando a ficar indisponível, o Banco Central (BC) confirmou neste sábado (4) que os sistemas responsáveis pelo método de pagamento já foram normalizados.

“Os sistemas do Banco Central do Brasil responsáveis pelo processamento do Pix apresentaram instabilidade entre 20h32 e 21h45. A partir das 21h45 os sistemas voltaram a operar normalmente. Possíveis lentidões podem ainda ocorrer em função do acúmulo de transações durante o período de instabilidade”, informou o BC em nota.

Sendo atualmente o meio de pagamento mais utilizado em todo o Brasil, a queda causou pânico entre os usuários, e segundo dados do Google, as pesquisas por “Pix” subiram 970% durante o período de instabilidade.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também