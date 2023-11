Em evento, Arauco mostra gigantismo de investimento em MS

Durante evento nesta quinta-feira (30), em Campo Grande, a Arauco, empresa chilena que tem planos de inaugurar a maior fábrica de celulose do mundo em Mato Grosso do Sul, apresentou seu balanço anual de ações e perspectivas para 2024. De acordo com balancete, o ano se encerra com avanços importantes e ótimas perspectivas relacionadas ao Projeto Sucuriú, que se trata da primeira fábrica de celulose da empresa no Brasil, que será inaugurada em Inocência, cidade distante 330 quilômetros da Capital.

Durante encontro, que reuniu diretores da empresa e jornalistas, Carlos Altimiras, CEO da Arauco Brasil, disse que foram feitas muitas consultorias antes de decidir Mato Grosso do Sul para ser a "casa" da fábrica. "Foram muitos fatores, como a localização e distâncias, a logística de transporte e o solo [...], encontramos em MS a melhor alternativa, tanto para a primeira linha [retorno imediato] como a longo prazo", esclareceu à imprensa.

O executivo ainda declarou que que a produção de celulose no Brasil é mais vantajosa que no Chile, pelas próprias condições climáticas e geográficas. Além disso, o CEO expôs que a fábrica deverá contar com 400 mil hectares de florestas de eucalipto para produzir celulose. Ele ainda explicou que por ser uma empresa chilena [estrangeira], a área não pode ser adquirida de forma legal, por isso terá que contar com áreas alugadas ou mediante usufruto.

Também presente na reunião, o gerente de Relações Institucionais e ESG, Theófilo Militão, contou que a instituição já esteve presente no município para realizar capacitações educacionais e profissionalizantes, eventos, oficinas de educação ambiental e formação de professores ao longo do ano a fim de desenvolver a comunidade local.

Também, desde a assinatura do Termo de Acordo em 2022, diretores e equipe técnica da empresa têm se reunido com autoridades de Inocência e do governo do Estado, além de entidades como o Sistema S, formado por Sebrae, Sesi, Senac, Senai e Senar, FIEMS, e lideranças da região para planejamentos envolvendo a logística e infraestrutura do município.

Com planos de início das obras em 2025 e operação em 2028, a obra tem um investimento previsto de US$ 3 bilhões, com a previsão de produção de 2,5 milhões de toneladas de celulose branqueada ao ano. A expectativa é alcançar até o final do ano de 2024 a meta de ter disponível 80% dos cerca de 400 mil hectares.

Este ano também foi marcado para a empresa por estudos, planejamento e desenvolvimento sustentável das reservas florestais, que servirão de contribuição concreta para a construção de uma economia baseada no consumo de bens e serviços derivados do uso direto e transformação sustentável dos recursos naturais.

Sendo a primeira empresa florestal do mundo a ser certificada como carbono neutro, as fazendas da Arauco em Mato Grosso do Sul também contam com certificação FSC® (Forest Stewardship Council®), que reconhece o manejo florestal ambientalmente adequado.

