Em fiscalização, Procon ressalta redução no preço dos combustíveis em MS

O Procon-MS percorreu alguns postos de combustíveis com o intuito de encontrar irregularidades nos preços da gasolina, diesel e etanol, já que eles sofreram queda em seus preços após anúncio da Petrobras recentemente.

Foram monitorados 23 postos nos dias 5 e 19 de maio, ou seja, em período prévio e posterior a redução, e em todos foram observados redução.

As equipes do Procon/MS confirmaram que em geral, nas cidades pesquisadas, houve redução no valor dos combustíveis e a não ocorrência de majoração prévia a diminuição dos preços praticados.

Na Capital, equipes de pesquisa do Procon/MS estiveram em 11 postos de abastecimento. O litro da gasolina comum com maior redução foi registrado no Bairro São Lourenço que passou de R$ 5,27 para R$ 4,89 (-7,21%).

Postos no Giocondo Orsi e Vila Progresso, por outro lado, tem o combustível mais barato ao reduzirem o valor na bomba de R$ 5,07 para R$ 4,77.

O Procon-MS também monitorou o valor dos combustíveis comercializados em três postos de abastecimento em Terenos e nove em Paranaíba. Em ambos os municípios se observou queda nos preços praticados.

Consumidores são encorajados a utilizar canais de orientação e denúncia, caso se deparem com preços abusivos ou suspeita de combustível adulterado nos postos de abastecimento. O serviço está disponível pelo telefone 151 ou formulário online no site www.procon.ms.gov.br.

