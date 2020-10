Em vídeo, Reinaldo enaltece crescimento econômico de MS

O governador Reinaldo Azambuja destacou que durante sua gestão, Mato Grosso do Sul teve um bom resultado no desenvolvimento econômico. “Estamos entre os estados mais competitivos do país”, falou.

Reinaldo ressalta, que mesmo atravessando a crise do novo coronavírus, MS ficou entre os 3 Estados do país que mais geraram empregos no acumulado entre janeiro e julho deste ano. “Estudos técnicos mostram que vamos ser o Estado com o melhor desempenho do país em crescimento econômico em 2021, reflexo dos nossos esforços para superar a crise, tanto na economia, quanto na vida do sul-mato-grossense”, finalizou.

Além disso o governo fez investimentos e obras nos 79 municípios, sendo o 4° Estado que mais investe no país. Veja a fala do governador:

