Energisa tem negociação de dívidas com funcionamento nos sábados em dezembro

Para encerrar o ano com o nome limpo, clientes da Energisa que estão em débito com a distribuidora de energia poderão aproveitar o fim de semana nos sábados do dia 2 e 16, das 8h ás 12h30 deste mês de dezembro, para negociar suas dívidas com descontos que podem chegar a 75% e parcelamento em até 60 vezes, com taxa de juros que não ultrapassam 1,99% ao mês.

Os descontos mais altos e parcelamentos maiores, no entanto, só serão ofertados para pessoas físicas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico.

O Diretor de Proteção de Receita do Grupo Energisa, Newton Santos, explica que a junção da campanha “Negociação para Todos” e Desenrola Brasil garante que o maior número possível de pessoas feche o ano com as contas no positivo.

“O Desenrola já vem oferecendo condições muito atrativas para uma parcela dos nossos clientes, mas, depois de mais de um mês de programa, entendemos que podemos ampliar a nossa base e ajudar também os consumidores que não se enquadram nas condições estipuladas pelo governo federal. A nossa campanha de negociação é tradicional em nossas áreas de atuação e, o mais importante, é para todos. Sempre tivemos uma boa aceitação por parte dos nossos clientes, que poderão fechar o ano com as contas no azul”, afirmou.

Para quem se enquadra no nos critérios do Desenrola Brasil são realizadas no site do programa. http://gov.br/desenrola

Para atender o público e orientar os clientes, a agência central da Energisa de Campo Grande, fica localizada na Avenida Calógeras, nº 2.499, atende de segunda a sexta das 8h às 16h, ofertando a negociação de dívidas até o fim do mês.

