Expectativa: Páscoa deve movimentar mais de R$ 90 milhões na Capital

A páscoa deve movimentar mais de R$ 90 milhões na economia da Capital, a expectativa é que o valor seja injetado entre presentes e comemorações. Os dados são da pesquisa de intenção de compras feita pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS) e o Sebrae MS.

Conforme a relação, os campo-grandenses estão dispostos a gastar até R$ 150, 11 com presentes, já nas comemorações o gasto médio citado é de R$ 175,22. Com isso, são esperados na economia R$ 42.252,486 em presentes, enquanto as comemorações devem injetar mais 48.672,148.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio Adelaido Vila, salienta a importância da data para quem quer empreender.

“A páscoa é uma das datas mais importantes do varejo, é momento de confraternização para a família e troca de presentes. Por isso, nós enquanto Secretaria promovemos no último fim de semana uma oficina de Ovos de Páscoa no Todos em Ação para quem quer empreender aproveitando o momento festivo”, explica.

Em Campo Grande 59,38% dos entrevistados disseram que vão presentear a família e 58,59% vão comemorar a festividade. Para 34,94% dos que vão comemorar não pode faltar peixe, 16,53% carne pro churrasco, 13,30% cerveja, 11,90% chipa e sopa paraguaia, 9,13% doces. Verduras, vinho, colomba pascoal e outros foram citados por 14,19% dos entrevistados.

