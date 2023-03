FeirÃ£o Serasa Limpa Nome comeÃ§ou nesta segunda-feira

A Serasa iniciou nesta segunda-feira (27) mais uma edição do Feirão Limpa Nome, mutirão nacional de renegociação de dívidas, que pode dar descontos de até 99% em dívidas com diversas empresas participantes.

Quem tem contas em atraso e está com o nome negativado pode participar do mutirão, que vai até o dia 31 de março. A expectativa do Serasa é que sejam quitados mais de 7,7 milhões de dívidas.

O feirão contará com mais de 425 empresas, entre elas a Caixa Econômica Federal, que participa do feirão pela primeira vez. Além da estatal, bancos como Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, e várias empresas varejistas, entre elas as Casas Bahia, Ponto Frio e Marisa, participam do feirão.

Segundo a Serasa, serão ofertadas 365 milhões de ofertas de negociações, das quais 113 milhões poderão ser quitadas por até R$ 100 e 58 milhões por R$ 50. Se o pagamento for feito através do Pix, o nome do consumidor fica limpo na mesma hora que o pagamento é realizado.

Para participar do mutirão e receber uma proposta para pagamento, basta acessar o site oficial do Feirão Serasa Limpa Nome, baixar o aplicativo da Serasa, ligar no telefone 0800 5911 222, ou entrar em contato pelo WhatsApp oficial, no número (11) 99575-2096.

