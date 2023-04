Feriado deve movimentar 90% a mais de público em hotéis do Estado

O feriadão prolongado deve movimentar os hotéis de Mato Grosso do Sul, principalmente em Bonito, destino mais procurado no Estado, onde a expectativa é de 90% a mais que nos dias normais.

A data coincide com a temporada de pesca em grande fluxo e com o retorno de balneários e atrações que estavam fechadas devido ao tempo.

Gabriel Calderon, gerente do Hotel Sesc Bonito, que é presidente do Contur (Conselho Municipal de Turismo), destacou que todo setor está muito confiante no resultado deste feriado.

“Bonito é uma cidade de lazer, que recebe muitas famílias. Todos atrativos estão operando e o nível dos rios estão ótimos, as chuvas deixaram eles cheios e cristalinos. A previsão ainda é de tempo bom, que não vai comprometer”.

Com alta lotação na cidade, Calderon recomendou que o turismo já venha com seu roteiro e programação definida, não deixando para última hora a marcação de hospedagem e até entrada nos balneários. “Tanto os hotéis, como os atrativos tem sua capacidade limitada, precisa se programar antes”.

Pantanal

Rota do Pantanal de Mato Grosso do Sul, Corumbá vai receber uma grande quantidade de turistas neste feriado, muitos atrás da prática de pesca, que retornou em março após o período de Piracema. A cidade recebe muita gente neste feriado, ajudando a impulsionar a economia e o turismo local.

