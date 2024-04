FGTS: saque-aniversário é liberado para nascidos em abril

Nesta segunda-feira (1º), está liberado o saque-aniversário do FGTS para nascidos no mês de abril. O período de retirada vai até 28 de junho, caso contrário o valor retorna para o saldo do fundo.

Criado em 2020, o saque-aniversário do FGTS permite ao trabalhador sacar parte do saldo das contas ativas e inativas do FGTS, anualmente, no mês de seu aniversário.

A adesão é opcional e os saques podem ser feitos pelo app FGTS, pelo site do FGTS e pelo internet banking da Caixa — não é preciso ir até uma agência bancária.

Quem não optar pela adesão permanece na sistemática padrão, que é o saque-rescisão. Entenda abaixo as diferenças:

Saque-rescisão: sistemática na qual o trabalhador, quando demitido sem justa causa, tem direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória, quando devida. Trata-se da modalidade padrão em que o trabalhador ingressa no FGTS.

Saque-aniversário: sistemática opcional onde anualmente, no mês de aniversário, o trabalhador pode sacar parte do seu saldo de FGTS. Caso o trabalhador seja demitido, poderá sacar apenas o valor referente à multa rescisória (a multa de 40% paga pela empresa) e não poderá sacar o valor integral da conta.

Calendário de saques em 2024

Nascidos em abril: saques de 1º de abril a 28 de junho;

Nascidos em maio: saques de 2 de maio a 31 de julho;

Nascidos em junho: saques de 3 de junho a 30 de agosto;

Nascidos em julho: saques de 1º de julho a 30 de setembro;

Nascidos em agosto: saques de 1º de agosto a 31 de outubro;

Nascidos em setembro: saques de 2 de setembro a 30 de novembro;

Nascidos em outubro: saques de 1º de outubro a 29 de dezembro;

Nascidos em novembro: saques de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025;

Nascidos em dezembro: saques de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025.

