Fiems: 82% das empresas de MS viram estabilidade ou crescimento de produção em julho

Dados da Sondagem Industrial do Observatório da Indústria, da Fiems, aponta que a atividade industrial em Mato Grosso do Sul apresentou melhora pelo segundo mês consecutivo em julho, com 82% das empresas afirmando que a produção foi superior ou igual ao mês de junho.

Quanto à utilização da capacidade instalada, 75% dos empresários industriais afirmaram que ela esteve igual ou acima do usual para o mês de julho. Já a utilização média da capacidade total de produção encerrou o mês em 73%.

Já em relação ao índice de confiança, o indicador avançou para os 56,6 pontos, indicando que os empresários seguem otimistas com o cenário sul-mato-grossense, especialmente em relação ao desempenho projetado para suas empresas nos próximos seis meses.

Considerando os próximos seis meses, 59% dos participantes disseram que a demanda por seus produtos deve ficar estável, enquanto 32% acreditam que ela deve aumentar. Em relação ao número de funcionários, 74% informou que o número deve se manter, enquanto 22% esperam aumentar o número de colaboradores no período.

Em relação à compra de matérias-primas, 54% disseram que o volume deve ser o mesmo nos próximos seis meses, enquanto 37% tem pretensão de aumentar as aquisições no período.

Para o levantamento, foram ouvidas, entre os dias 1° e 9 de agosto, 65 empresas de Mato Grosso do Sul de diversos segmentos da indústria.

