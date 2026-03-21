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Frutas do outono ganham espaÃ§o e preÃ§os mais acessÃ­veis na CEASA/MS

A safra da estaÃ§Ã£o amplia a oferta de kiwi, mexerica, tangerina, figo, entre outros

21 marÃ§o 2026 - 17h52Sarah Chaves
Foto: Ceasa-MSFoto: Ceasa-MS  

Frutas típicas do outono, como caqui, abacate, figo, mexerica, tangerina, maçã, pera, kiwi e uva, passam a ganhar espaço nos pavilhões da CEASA/MS, com maior oferta, qualidade e preços mais acessíveis ao consumidor. A safra da estação amplia as opções tanto para o consumo direto quanto para setores como panificação, confeitaria e alimentação em geral.

O início do outono de 2026, que começou na quinta-feira (20) e segue até 21 de junho, marca uma transição importante na produção agrícola e no abastecimento. Nesse período, a CEASA/MS reforça o papel estratégico na distribuição de alimentos, garantindo regularidade e diversidade de produtos.

Com a mudança gradual no clima em Mato Grosso do Sul, a tendência é de dias ainda quentes, chuvas irregulares e queda progressiva das temperaturas. Esse cenário influencia diretamente o campo, favorecendo culturas específicas e ampliando a presença de alimentos característicos da estação.

Além das frutas, as hortaliças também ganham destaque. A cenoura e a beterraba têm aumento na oferta, impulsionadas pelas condições climáticas, enquanto produtos como chuchu, alface, abóbora e batata-doce seguem como alternativas importantes para o consumo diário.

Ao conectar produtores, distribuidores e consumidores, a CEASA/MS acompanha o ritmo das estações e assegura o abastecimento com produtos frescos. A valorização dos alimentos da época contribui para toda a cadeia produtiva e também para o bolso do consumidor.

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