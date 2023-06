Gasolina pode voltar a ficar abaixo dos R$ 5 na Capital após anúncio da Petrobras

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (15) que, a partir de amanhã (16), o preço do litro da gasolina pura deve ficar mais barato para as distribuidoras, sendo comercializado por R$ 2,66.

Com a queda, o litro da gasolina começará a ser vendido por R$ 0,13, uma queda de 4,3% em relação ao valor registrado atualmente, que é de R$ 2,79.

Segundo Edson Lazaroto, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro), assim como em casos de alta nos preços, os novos valores começam a valer a partir do momento em que os estoques dos postos forem renovados com a gasolina mais barata.

“Assim que as distribuidoras começarem a reduzir os preços para os postos, também repassa para o consumidor”, explicou.

No entanto, o desconto que chega até o consumidor não deve equivaler ao anunciado pela estatal, já que a gasolina comercializada em postos tem adição de etanol, com isso, o desconto que chega nas bombas deve ser de, em média, R$ 0,09.

“É importante frisar que essa redução é na gasolina pura, e como nossa gasolina é C, que tem 27% de etanol na mistura, o desconto será de em torno de R$ 0,09”, comentou.

Na Capital, atualmente, o combustível pode ser encontrado em torno de R$ 5,07, com a redução de R$ 0,09, o litro poderá ser encontrado na média de R$ 4,98.

