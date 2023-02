GNV cai 10,23% na Capital

O Gás Natural Veicular (GNV) vem apresentando queda, e para o consumidor de Campo Grande, a redução no preço ocorre como resultado queda de 10,23% no valor do combustível nos postos revendedores da Capital.

Com isso, o valor do metro cúbico praticado nas bombas caiu de R$ 4,89 para até R$ 4,39, uma economia de R$ 0,50 no bolso de quem roda mais de 100 km por dia com o GNV, como é o caso de taxistas, motoristas de aplicativo e de transporte de passageiros, entregadores e outros que aproveitam o custo benefício.

Essa queda no preço teve resultados, por exemplo, no Posto Jackeline, localizado na esquina da avenida Mato Grosso com a rua 25 de Dezembro, na região central da Capital. Segundo a gerente administrativa Karla da Silva Amorim, houve um crescimento entre 25% e 30% nas vendas.

“Com a queda no custo do Gás Natural Veicular nosso movimento está crescendo a cada dia, e a tendência é continuar nesse ritmo, mesmo com feriados do Carnaval”, detalhou.

Para o presidente da Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGÁS), Rui Pires dos Santos, a queda no GNV irá resultar em maior ganho aos motoristas por meio da economia ao abastecer. “Embora essa disposição de redução dependa muito do mercado, a diretriz da empresa está focada nas ações do Governo do Estado, que tem orientado a contribuir nas ações para melhorar a prestação de serviços aos sul-mato-grossenses”, explica.

Além disso, segundo o diretor técnico da MSGÁS, Fabrício Marti, o GNV permite que o motorista não fique preso à gangorra dos reajustes para outros combustíveis, como a gasolina e o etanol.

Outro fator positivo está no impacto do combustível no meio ambiente, já que ele apresenta uma redução média de 20% nas emissões de CO2, quando comparado ao diesel e à gasolina.

