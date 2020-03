Governo anuncia R$ 40 bi para socorrer micro e pequenas empresas

Priscilla Porangaba, com informações do R7

O presidente Jair Bolsonaro, ao lado dos presidentes do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Gustavo Montezano, anunciaram nesta sexta-feira (27) um programa de R$ 40 bilhões para socorrer pequenas e médias empresas durante a crise do coronavírus.

Trata-se de uma linha de crédito, oferecida junto a bancos privados, para pagar dois meses de salário dos funcionários. Esse tipo de empréstimo "se destina exclusivamente ao financiamento da folha de pagamento", ressaltou Campos Neto.

Empresas com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões podem requisitar o dinheiro, que irá diretamente para a conta do empregado. "A gente fez questão de ter certeza que o dinheiro vai direto para o funcionário", disse o presidente do Banco Central.

Os valores são limitados a até dois salários mínimos por funcionários. Quem ganha até R$ 2.090, receberá integralmente. Aqueles que recebem mais do que isso terão este teto, caso o empregador opte por essa linha de crédito.

A taxa de juros será de 3,75% ao ano, com seis meses de carência e prazo de 36 meses para pagamento.

