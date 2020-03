Governo de MS antecipa salÃ¡rios

O governo de Mato Grosso do Sul resolveu antecipar e escalonar o pagamento de servidores públicos estaduais, conforme publicado nesta manhã de quinta-feira (26)

Os salários, que normalmente eram pagos no segundo dia útil do mês, começam a ser liberados em 31 de março. Os depósitos serão em 3 fases, para evitar aglomerações em caixas eletrônicos e conter a disseminação do coronavírus.

No dia 31, recebem os servidores com salários de até R$ 2 mil. No dia 1º de abril, poderão sacar os funcionários que ganham até R$ 4 mil. No dia 2 de abril serão pagos os valores ao restante dos 80 mil servidores públicos estaduais.

O Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) Eduardo Riedel falou que a medida vai irrigar nossa economia. Apesar de todo esse momento difícil que estamos vivendo em relação ao comércio e em relação aos serviços, é importante que o servidor tenha esse recurso. Nós vamos aos poucos voltando a normalidade, e é interessante a gente manter em dia e antecipar para evitar essa aglomeração”, pontuou.

