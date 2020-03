Governo do Estado libera R$ 2,4 milhões de recursos para os municípios

O Governo do Estado liberou para os 79 municípios do Mato Grosso do Sul, R$ 2,4 milhões em recursos referentes as parcelas de janeiro e fevereiro de 2020, provenientes do Fundo Estadual de Assistência Social, gerido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), visando a continuidade no atendimento das famílias e indivíduos em situação de extrema vulnerabilidade e risco social.

A titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, destacou que os recursos foram liberados até mesmo para município que ainda não entregaram toda a documentação necessária para receber a receita. “É um dinheiro que vai diretamente para os municípios e que beneficia o cidadão de forma contundente, por meio de ações do próprio município e também de organizações, como por exemplo, asilos, casas de recuperação e entidades que atendem crianças e adolescentes”,falou.

Por meio de transferências do fundo estadual para fundos municipais de assistência social, o Governo do Estado, vai liberar em 2020, mais de R$ 18 milhões em recursos. Mais de 600 organizações da sociedade civil realizam trabalhos nos municípios do estado com esses recursos.

“A política de assistência social, por meio do Sistema Único de Assistência Social, é imprescindível em nossa sociedade. Em momentos como esse é que ela se faz ainda mais necessária”, finalizou Elisa.

A Sedhast também enviará nota de recomendação para as secretarias municipais com orientações sobre o prazo para regularização da documentação para que o município não tenha suspenso os próximos repasses.

