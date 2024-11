Governo deve anunciar pacote de corte de gastos somente na próxima semana

Aconteceu na tarde de sexta-feira (8) a reunião final entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros para definir as medidas sobre o pacote de gastos obrigatórios, no entanto, o anuncio oficial deve acontecer somente na próxima semana.

O Palácio do Planalto não informou que dia ocorrerá o anúncio. Nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as medidas só serão anunciadas após o presidente Lula encontrar os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para informar quais medidas serão tomadas.

Na última quarta-feira (6), Haddad informou que o pacote será composto por uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar, mas não adiantou quais medidas serão tomadas.

