Governo federal registra dÃ©ficit de R$ 58,4 bilhÃµes em fevereiro

As contas do governo federal apresentaram um cenário preocupante no mês de fevereiro, conforme revelado por dados recentemente divulgados pelo Ministério da Fazenda. O déficit, que ocorre quando as despesas superam as receitas, atingiu um montante significativo de R$ 58,4 bilhões.

Um fator que contribuiu para esse resultado desfavorável foi a antecipação de R$ 30,1 bilhões em precatórios para este ano. Essa medida fez com que o déficit primário alcançasse um recorde para meses de fevereiro, registrando o maior valor desde que os registros começaram, em 1997. O Governo Central, Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, teve um resultado negativo de R$ 58,444 bilhões.

Segundo informações do Ministério da Fazenda, mesmo descontando os efeitos da inflação, as despesas aumentaram, com um crescimento de 17,1% em fevereiro. Enquanto isso, a receita líquida registrou um aumento mais modesto, de 9,5%.

Apesar do aumento na arrecadação do governo, que atingiu um recorde histórico para o período, totalizando R$ 186,5 bilhões, o déficit persistiu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também