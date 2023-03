Governo vai investir mais de R$ 7Â milhÃµes para reforma de escola

O Governo do Estado vai investir R$ 7,3 milhões em reforma de Escola Estadual Ernei Vargas, em Coronel Sapucaia, a 296 quilômetros da Capital. O montante foi divulgado nesta quinta-feira (09) em Diário Oficial.

O local contará com a ampliação do prédio, pintura geral interna e externa, substituição e reforma de esquadrias, reforma da cobertura, substituição de pisos, adequação para acessibilidade, das normas de vigilância sanitária (cozinha), reparos para projeto de segurança e proteção contra incêndio e pânico. Estão previstas, ainda, mudanças elétricas e hidráulicas.

Para o governador Eduardo Riedel, as obras estão entre as prioridades da sua gestão. “Retomar o processo desenvolvimento do Estado, tem a educação como base. Vamos continuar com as obras nas escolas, para formar um ambiente melhor de trabalho aos profissionais e alunos”.

A escola em Coronel Sapucaia tem 1,1 mil alunos, com aulas no ensino fundamental, médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos). Ela está em atividade desde 1987, sendo importante para o ensino público de Coronel Sapucaia.

Deixe seu Comentário

Leia Também