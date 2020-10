Hub logístico multiplicará investimentos em Porto Murtinho

A execução da ponte de aproximadamente 680 metros sobre o Rio Paraguai, que liga o Brasil ao país vizinho pelas cidades de Porto Murtinho e Carmelo Peralta no projeto da Rota Bioceânica, transformará a cidade sul-mato-grossense em um grande hub logístico da América do Sul nos próximos anos, ou seja, um importante centro de exportação e importação do continente.

O município sul-mato-grossense de Porto Murtinho terá localização privilegiada dentro da Rota Bioceânica entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. O projeto está na fase de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental e a estimativa é de que sejam investidos US$ 75 milhões na obra, que deve iniciar em 2021 e terminar em 2023, com recursos da usina hidrelétrica Itaipu Binacional Paraguay.

Com R$ 25,2 milhões de recursos do Fundo de Desenvolvimento Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul), os governos estadual e federal agilizam obras para estruturar Porto Murtinho dentro da Rota Bioceânica. O Estado pavimenta o acesso à região portuária da cidade, onde já existe dois portos em operação e outros dois serão construídos por empresas argentinas.

As obras estão 38,12% concluídas e devem ser finalizadas em fevereiro do ano que vem. Serão pavimentados 7,19 quilômetros entre a BR-267 e o Rio Paraguai, na região dos portos que fica ao Sul da cidade. As faixas de rolamento da pista terão 3,5 metros de largura e os acostamentos de 2,5 metros.

Além pavimentar o acesso aos portos, existe a necessidade de construir o acesso à ponte Brasil/Paraguai. O acesso terá 13,10 quilômetros e sete pontes, com extensões entre 100 e 700 metros.

Rota de escoamento

Os dados do Ministério da Economia e tabulados por técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), apontam que Porto Murtinho vem ganhando cada vez mais força como rota de escoamento da produção agrícola e industrial de Mato Grosso do Sul e de estados vizinhos. As exportações brasileiras pela cidade somaram US$ 74,5 milhões em 2019 e US$ 128,8 milhões em 2020, entre janeiro e agosto.

No ano passado, os países que mais compraram do Brasil usando Porto Murtinho como rota foram a Argentina, a Bolívia e o Paraguai. Na outra ponta, os que mais venderam foram a China e a Rússia.Já os estados brasileiros que mais utilizaram a cidade sul-mato-grossense foram São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná.

O Governo do Estado articula investimentos para que a cidade cresça estruturada. Na gestão do governador Reinaldo Azambuja, R$ 86,8 milhões foram investidos em todas as áreas, especialmente em infraestrutura urbana e rural, revitalizando ruas e avenidas; implantou sistema de esgoto; construiu pontes de concreto; e fez obras de avimentação e drenagem de águas pluviais em vias de Porto Murtinho.

