IndÃºstria de MS criou 1.536 novas vagas de emprego em janeiro

Dados do Observatório da Indústria da Fiems mostraram que, em janeiro, o conjunto da atividade industrial, formado pelos ramos da transformação, construção, serviços industriais de utilidade pública e extrativo mineral, abriu 1.536 vagas de emprego formal no Estado.

Esse número foi resultado de 8.801 admissões e 7.265 desligamentos, com as atividades industriais que mais geraram empregos sendo a construção de edifícios (+316), obras de terraplanagem (+160), abate de bovinos (+125), obras de montagem industrial (+122), coleta de resíduos (+100), fabricação de celulose (+98), curtimento de couro (+78), montagem de estruturas metálicas (+62), instalação e manutenção elétrica (+61), fabricação de álcool (+56), obras de acabamento da construção (+56), manutenção e reparação de máquinas e equipamentos (+45) e fabricação de pré-moldados de concreto armado (+40).

O economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, explica que essas atividades, quando somadas, foram responsáveis pela criação de 1.319 vagas durante o primeiro mês do ano.

“Deste modo, o conjunto da atividade industrial chegou ao final do mês de janeiro com um contingente total de 159.127 trabalhadores formais diretamente empregados, sendo 117.019 na Indústria de Transformação, 29.226 na Indústria da Construção, 8.362 nos Serviços Industriais e 4.520 na Indústria Extrativa Mineral”, explicou.

Já em relação às cidades, Campo Grande se destaca, com a criação de 299 vagas em janeiro. Três Lagoas (+190), Inocência (+182), Nova Andradina (+182), Paranaíba (+112), Santa Rita do Pardo (+102), São Gabriel do Oeste (+94), Sidrolândia (+87), Água Clara (+48) e Batayporã (+46) aparecem logo em seguida.

