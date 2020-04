INSS libera 13º para segurados a partir desta sexta; Confira o calendário

Sarah Chaves, com informações do Exame

A antecipação do pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), anunciada pelo Governo Federal, terá a primeira parcela paga a partir de sexta-feira (24), para 30,7 milhões de segurados da previdência.

Os aposentados e pensionistas do INSS podem checar o valor da primeira parcela do 13º salário no site Meu INSS, na aba "Extrato de Pagamento do Benefício" ou pelo telefone 135. A consulta para o valor da segunda parcela será liberada em data mais próxima do pagamento.

A ligação pode ser feita de segunda a sábado, das 7h às 22h, e é gratuita para telefone fixos e tem custo de uma ligação local caso seja feita por celular.

A expectativa do INSS é que antecipação do 13º salário, pelo Governo Federal devido à pandemia do novo coronavírus, injete R$ 47,2 bilhões na economia brasileira.

A primeira parcela será paga dos dias 24 de abril a 8 de maio e a segunda, de 25 de maio a 5 de junho, sendo que o calendário varia de acordo com o número final do benefício.

A primeira parcela corresponde a 50% do 13º salário, sem a cobrança de impostos, enquanto a segunda será taxada. No ano passado, a primeira e a segunda parcela foram pagas, respectivamente, em setembro e novembro.

Quem tem direito

Por lei, tem direito ao 13º quem durante uma ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente ou auxílio reclusão.

Aqueles que recebem benefícios assistenciais Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS) e Renda Mensal Vitalícia (RMV), não tem direito ao abono anual.

Veja o calendário da primeira parcela de acordo com o número final do registro do INSS:

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final 1: 24/04

Final 2: 27/04

Final 3: 28/04

Final 4: 29/04

Final 5: 30/04

Final 6: 04/05

Final 7: 05/05

Final 8: 06/05

Final 9: 07/05

Final 0: 08/05

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

Final 1 e 6: 04/05

Final 2 e 7: 05/05

Final 3 e 8: 06/05

Final 4 e 9: 07/05

Final 5 e 0: 08/05

Veja o calendário de pagamentos da segunda parcela:

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final 1: 25/05

Final 2: 26/05

Final 3: 27/05

Final 4: 28/05

Final 5: 29/05

Final 6: 01/06

Final 7: 02/06

Final 8: 03/06

Final 9: 04/06

Final 0: 05/06

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

Final 1 e 6: 01/06

Final 2 e 7: 02/06

Final 3 e 8: 03/06

Final 4 e 9: 04/06

Final 5 e 0: 05/06

