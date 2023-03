FalaÃª CG: cartÃ£o Ã© sÃ³ para as horas de necessidades, ou vocÃª usa pra tudo?

Vilão ou aliado? Em Campo Grande, maioria das pessoas endividadas são por cartão de crédito, o que corresponde a 71,6 % dos inadimplentes, segundo relatório divulgado pela Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), recentemente.

Com isso, o JD1 TV foi às ruas do centro da Cidade para saber como as pessoas lidam com essa questão. Há quem diga que o uso da ferramenta é só para as horas de necessidades, já outras, acham que sair passando o cartão por aí não é prejudicial e pode até ser estratégico.

E você, usa pra tudo? Acompanhe mais um Falaê CG e veja como as pessoas estão se comportando, na hora de utilizar os cartões.

