JD1TV: Peixarias esperam vender até 90% a mais na Páscoa

Com procura significativa desde a segunda-feira da Semana Santa, peixarias de Campo Grande esperam vender, em média, 90% a mais até o domingo (9) de páscoa. Nesta quarta-feira, o JD1TV foi até os estabelecimentos acompanhar a movimentação da data e conversar com comerciantes.

Segundo pesquisa da Fecomércio, neste ano (35,23%) dos consumidores em Mato Grosso do Sul, vão optar por comer Pacu. O pintado é a segunda opção entre os clientes no Estado (28,32%), seguido da tilápia (17,07%) e do bacalhau (8,88%).

