Junho tem recuo na intenção de compras das famílias da Capital

O levantamento da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de Campo Grande, aponta que se comparado ao mês de maio, as famílias ficaram mais cautelosas em junho.

De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em maio a intenção de compras fechou em 108,7 pontos, enquanto junho, esse número chega a 106,7, registando sua terceira queda consecutiva.

Seis dos sete indicadores apurados apresentaram índice negativo.



A pesquisa aponta que 53,6 % dos consumidores ouvidos estão mais seguros em relação à situação atual do emprego, e a maioria (62,9%) tem uma perspectiva profissional positiva para os próximos seis meses.

Já em relação à renda atual, 56,3% afirmam que está igual ao ano passado, enquanto 38,2 % afirmam que está melhor.





“A pesquisa sinaliza uma cautela das famílias”, afirma a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira. A pesquisa sinaliza uma cautela das famílias, afirma a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, provavelmente motivada por questões econômicas que envolvem o a preocupação com a alta no preço dos produtos, custo do dinheiro e redução no poder de compra.”

